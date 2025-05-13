Інтерфакс-Україна
Події
08:37 13.05.2025

У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

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У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес, повідомляє CNN.

Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook. Внаслідок нападу загинули ще троє людей та троє поранені.

"Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли", - йдеться у статті.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд співпрацює з офіційними особами штату Веракрус і запропонував федеральну підтримку.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго", - сказала вона, маючи на увазі майбутні вибори в обох штатах 1 червня.

Видання вказує, що напади на політиків є звичайним явищем під час виборчих циклів у Мексиці. Так, минулого року в країні зафіксовано рекордну кількість жертв політично-кримінального насильства: правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 напад.

"У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після вступу на посаду", - йдеться у статті.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/05/12/americas/mexico-mayoral-candidate-shot-dead-broadcast-intl-latam

Теги: #мексика #вбивство #мер

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