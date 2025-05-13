Інтерфакс-Україна
Події
08:08 13.05.2025

Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

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Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, постраждав будинок, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор атакував Нікопольщину з РСЗВ "Град", артилерії, застосовував БпЛА. Поцілив по Нікополю,  Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок". – написав він в телеграмі.

За словами глави ОВА, рятувальники вогонь ліквідували. Наразі триває обстеження території.

Разом з тим, загиблих і постраждалих немає, додав Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21486

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріл

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