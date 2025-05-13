Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, 2 танка, 14 бронемашин, 62 артсистеми, 100 БПЛА, а також 138 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 968130 (+1070) осіб, танків ‒ 10802 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14) од, артилерійських систем – 27780 (+62) од, РСЗВ – 1381 (+0) од, засоби ППО ‒ 1162 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138) од, спеціальна техніка ‒ 3884 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uqfmCqnTdmguZQ5pWp3mWijAgUWL6n2X7opQdHX6AZRnCz9c9L316kpfD82RDRjhl