Інтерфакс-Україна
Події
02:14 13.05.2025

На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення

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Від початку доби понеділка на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого.

На куп’янському напрямку агресор атакував в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового – українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутись вперед.

На лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

На сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів окупаційних військ в районах Білогорівки та Григорівки.

На краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських захисників поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на торецькому напрямку, в районах Диліївки, Петрівки та Торецька, два боєзіткнення ще не завершились.

На новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах Гуляйполя та Високого.

На оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Малих Щербаків та в напрямку Павлівки.

На придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував у бік позицій українських захисників, успіху не мав.

На курському напрямку з початку доби відбулося дев’ять атак противника.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JS5kP7PUQoDYCUpyWT49tBzb2iQVyiEr4R1JrUfdzBjoRX8zZTeHkvnUix3mUqDPl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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