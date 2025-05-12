Інтерфакс-Україна
Події
20:37 12.05.2025

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

2 хв читати

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС (формат Weimar+) у спільній заяві наголосили, що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу на шляху до миру, і має зробити це без зволікань.

Згідно з розміщеною на сайті уряду Великої Британії заявою, міністри підтвердили солідарність з українським народом, висловили співчуття жертвам нещодавніх атак з боку Росії та повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Учасники привітали мирні зусилля під проводом США та перспективу подальших переговорів цього тижня.

"Поки що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань. Ми приєдналися до України в заклику до негайного, повного, безумовного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і тривалий мир", - зазначається у тексті.

Міністри наголосили, що "будь-який мир буде тривалим лише тоді, коли він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включаючи Статут ООН, а Україна буде здатна стримувати і захищати від будь-яких майбутніх російських атак".

Також учасники обговорили, як ще більше активізувати європейські зусилля на підтримку України. Вони домовилися працювати з Україною над ініціативами, спрямованими на зміцнення українських Збройних сил, поповнення запасів боєприпасів та обладнання, а також подальше посилення промислового потенціалу.

Міністри підкреслили, що вони віддані надійним гарантіям безпеки для України, що включає вивчення можливості створення "коаліції повітряних, наземних і морських сил запевнення, які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення українських Збройних сил".

Згідно з заявою, глави МЗС домовилися вживати "амбітних заходів для зменшення здатності Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення верхньої межі цін на нафту та скорочення нашого імпорту російських енергоносіїв, що залишився". "Ми будемо тримати російські суверенні активи в наших юрисдикціях замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані збитки", — йдеться у заяві.

 

Теги: #заява #веймар #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 12.05.2025
Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

17:19 12.05.2025
Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

15:26 12.05.2025
Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

14:47 12.05.2025
Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

03:18 11.05.2025
Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

02:55 11.05.2025
Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

22:21 10.05.2025
ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

21:37 07.05.2025
Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

21:42 06.05.2025
Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

14:46 06.05.2025
Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА