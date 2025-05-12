РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС (формат Weimar+) у спільній заяві наголосили, що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу на шляху до миру, і має зробити це без зволікань.

Згідно з розміщеною на сайті уряду Великої Британії заявою, міністри підтвердили солідарність з українським народом, висловили співчуття жертвам нещодавніх атак з боку Росії та повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Учасники привітали мирні зусилля під проводом США та перспективу подальших переговорів цього тижня.

"Поки що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань. Ми приєдналися до України в заклику до негайного, повного, безумовного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і тривалий мир", - зазначається у тексті.

Міністри наголосили, що "будь-який мир буде тривалим лише тоді, коли він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включаючи Статут ООН, а Україна буде здатна стримувати і захищати від будь-яких майбутніх російських атак".

Також учасники обговорили, як ще більше активізувати європейські зусилля на підтримку України. Вони домовилися працювати з Україною над ініціативами, спрямованими на зміцнення українських Збройних сил, поповнення запасів боєприпасів та обладнання, а також подальше посилення промислового потенціалу.

Міністри підкреслили, що вони віддані надійним гарантіям безпеки для України, що включає вивчення можливості створення "коаліції повітряних, наземних і морських сил запевнення, які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення українських Збройних сил".

Згідно з заявою, глави МЗС домовилися вживати "амбітних заходів для зменшення здатності Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення верхньої межі цін на нафту та скорочення нашого імпорту російських енергоносіїв, що залишився". "Ми будемо тримати російські суверенні активи в наших юрисдикціях замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані збитки", — йдеться у заяві.