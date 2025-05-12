Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС

Фото: МЗС України

У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського глава МЗС Андрій Сибіга провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, США та Європейського союзу.

"Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру. Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Український міністр повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям. За його словами, усі дії України демонструють конструктивний підхід. Сибіга наголосив "на сміливому рішенні президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з Путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони".

За словами Сибіги, "аби дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша", тому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим.

"Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля", - зазначив глава МЗС України.