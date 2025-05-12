Посла РФ викликали до МЗС Польщі у зв'язку із ситуацією з консульством у Кракові

Посла Росії Сергія Андрєєва запрошено до міністерства закордонних справ Польщі у понеділок, за словами речника МЗС Павла Вронського, йому буде вручено ноту про відкликання дозволу на роботу консульства РФ у Кракові, повідомляє польське видання Gazeta.

"У понеділок речник МЗС Павло Вронський повідомив, що російська сторона була поінформована про відкликання згоди на відкриття консульства. Згода відкликається у формі дипломатичної ноти; пан посол (Сергій Андрєєв – ІФ-У) запрошений до міністерства сьогодні на 15:00", - цитує речника видання.

Як додала заступник глави МЗС Генрика Мосціцька-Дендис, після цього російському послу буде вручена дипломатична нота. Раніше вона заявила, що трьох співробітників російської дипмісії буде оголошено персонами нон грата.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкличе згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа в торговельному центрі Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

Як повідомлялось, пожежа в ТЦ Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 од. техніки.