Інтерфакс-Україна
Події
10:48 12.05.2025

Консульство РФ у Кракові планують закрити

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Консульство РФ у Кракові планують закрити

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкличе згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.

"Маючи докази того, що саме російські спецслужби здійснили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові", - написав він у соцмережі Х.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа в торговельному центрі Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!" - написав він в соцмережі Х у неділю.

Пожежа в ТЦ Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 од. техніки.

Теги: #консульство_рф #краків #закриття

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