Інтерфакс-Україна
Події
12:44 12.05.2025

В найближчі дві доби в Україні очікується прохолодна дощова погода, подекуди – заморозки на ґрунті

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В найближчі дві доби в Україні очікується прохолодна дощова погода, подекуди – заморозки на ґрунті

У вівторок, 13 травня, в Україні вночі без опадів, вдень невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 травня найвища температура була 29,9° в 1996р., найнижча вночі -0,8° в 1900р.

У середу, 14 травня, вночі без опадів; вдень невеликі дощі, на півдні та південному сході місцями з грозами. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Києві у середу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

Теги: #прогноз_погоди #заморозки #укргідрометцентр

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