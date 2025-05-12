Інтерфакс-Україна
Події
11:55 12.05.2025

Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

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Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу зустріч із головнокомандувачем збройних сил Королівства Норвегія Ейріком Крістофферсеном у рамках його візиту в Україну, обговорив з ним посилення обороноздатності України та нагородив його найвищою відзнакою головнокомандувача ЗСУ.

"Обговорив із норвезьким колегою подальші шляхи посилення обороноздатності України. Окремо наголосив на важливості іноземного інвестування в українську оборонну промисловість як ключового елементу допомоги. Також Головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен отримав найвищу відзнаку головнокомандувача Збройних сил України - "Хрест заслуги". Наша співпраця міцнітиме разом з обороною України та безпекою Європи", - написав Сирський у Facebook в понеділок за підсумками зустрічі.

За його словами, головними завданнями Сил оборони лишаються утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, протидія наступальним можливостям російського агресора. "Норвегія – один із найбільш дієвих та ефективних міжнародних партнерів України", - відзначив Сирський.

Теги: #норвегія #головнокомандувач #нагорода

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