Інтерфакс-Україна
Події
08:49 12.05.2025

Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

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Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, сторони обговорили зусилля щодо наближення миру в Україні та припиненні вогню в Індії та Пакистані, повідомляє Держдеп США.

Міністр підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: "нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню".

Що стосується Індії та Пакистану, Рубіо і Леммі наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати припинення вогню і продовжувати спілкуватися. Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав до продовження зусиль із поліпшення комунікацій.

 

 

 

 

Теги: #британія #сша

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