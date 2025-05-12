Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, сторони обговорили зусилля щодо наближення миру в Україні та припиненні вогню в Індії та Пакистані, повідомляє Держдеп США.

Міністр підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: "нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню".

Що стосується Індії та Пакистану, Рубіо і Леммі наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати припинення вогню і продовжувати спілкуватися. Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав до продовження зусиль із поліпшення комунікацій.