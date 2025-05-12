12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1174 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1174 RUSSIAN AGRESSION

12 травня відзначають Міжнародний день медичної сестри, Міжнародний день охорони здоров’я рослин, Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт, День екологічної освіти, Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію, Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання

Цього дня в 996 році у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна; а в 1954 р. Україна стала членом ЮНЕСКО.

Православна церква вшановує святих Епіфанія і Германа.

Міжнародний день медичної сестри

Відзначається щорічно відповідно до рішення Міжнародної ради медичних сестер (ICN) в день народження Ф. Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Міжнародний день охорони здоров’я рослин

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/76/256.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров’я рослин для продовольчої безпеки, здоров’я людини та довкілля.

Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання

Щорічно 12 травня світ відзначає важливу подію – Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання (до яких належить фіброміалгія, синдром хронічної втоми й таке інше).

Цього дня народилися:

210 років від дня народження Віктора Івановича Григоровича (1815–1876), українського мовознавця-славіста, археолога, етнографа, історика, педагога, одного з основоположників вітчизняної славістики; згідно з Постановою ВРУ "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках " від 21.12.2023 р. № 3536-IX народився 20.05.1815 р.;

160 років від дня народження Софії Атанасівни Окуневської-Морачевської (1865–1926), української письменниці, педагогині, активістки жіночого руху, першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині, громадсько-культурної діячки;

150 років від дня народження Якова Феофановича (Теофановича) Чепіги (Чепіги-Зеленкевича) (1875−1938), українського педагога, психолога, громадського та освітнього діяча;

130 років від дня народження Вільяма Френсіса Джіока (1895−1982), американського фізико-хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1949);

90 років від дня народження Лариси-Марії-Любові Онишкевич-Залеської (1935), української літературознавиці, мовознавиці, театрознавиці, критикині, перекладачки, педагогині, громадської діячки (США).

Ще цього дня:

1364 - У Кракові створений Ягеллонський університет;

1881 - Встановлено французький протекторат над Тунісом;

1926 - У Польщі почався Травневий переворот, унаслідок якого в країні було встановлено авторитарний режим Санації;

1937 - Компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI);

1993 - Естонію прийняли до Ради Європи;

2004 - В англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет;

2007 - Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Церковне свято:

Цього дня відзначається пам'ять Епіфанія Кіпрського - одного з ранніх отців церкви, який прославився несамовитим викриттям єресей. Епіфаній багато подорожував, проте освіта його залишала бажати кращого. Відомо, що він украй негативно ставився до античної культури та філософії.

Святитель Герман, Патріарх Константинопольський, народився у Константинополі у VII столітті. Його батько, один з перших сенаторів у Візантії, був убитий за наказом імператора Костянтина Погоната (668 – 685), а хлопчика Германа оскопили і віддали на навчання церковним клірикам, де він ґрунтовно вивчив Святе Письмо. За святість життя Герман був поставлений єпископом у місті Кизику.

Святитель Герман твердо став на захист православної віри від єретиків-іконоборців. Згодом він був поставлений Патріархом Константинопольським. Святитель Герман продовжував протистояти іконоборцям, яких очолював імператор-єретик Лев III Ісавр (717 – 741), проте сили були нерівні, і він був вимушений покласти свій омофор у вівтарі на престолі і залишити єпископську кафедру. Тоді розгніваний імператор, викритий напередодні патріархом в єресі, послав воїнів, які побили святого і вигнали з патріаршого будинку.

Святитель Герман був патріархом 14 років і 5 місяців. Упокоївся святий Герман у 740 році, у віці 95-ти років, і похований у монастирі Хору в Константинополі. Згодом його мощі були перенесені до Франції.

Іменини: Герман.