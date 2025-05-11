Інтерфакс-Україна
Події
19:11 11.05.2025

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

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Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

Переговори з українською делегацією щодо питання національних меншин були відтерміновані через затримання угорських шпигунів у Закарпатській області, написав заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр в Facebook у неділю.

"Вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - написав він.

Він додав, що викриття угорських шпигунів та публічне оголошення щодо цього за три дні до "вирішальної зустрічі" ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання.

"Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку, ми залишаємося готовими до діалогу", - написав Мадяр.

 

 

Теги: #угорщина #перемовини #відтермінування

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