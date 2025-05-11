Інтерфакс-Україна
Події
18:46 11.05.2025

США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

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Офіційні особи США та Ірану у неділю, розпочали четвертий раунд переговорів, спрямованих на досягнення нової угоди щодо ядерної програми Тегерана, повідомляє агентство Bloomberg.

"США натхненні недільними переговорами, які проводилися як безпосередньо, так і опосередковано. Обидві сторони погодилися продовжити роботу над технічними деталями, і наступна зустріч відбудеться в найближчому майбутньому", - заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Глава іранського МЗС Аббас Аракчі, який стверджував, що обговорення відбувалися опосередковано, заявив у повідомленні X, що сторони провели "складні, але корисні переговори, які дали змогу краще зрозуміти позиції одна одної і знайти розумні та реалістичні шляхи усунення розбіжностей".

Як повідомлялось, переговори, що почалися місяць тому, відбулися в неділю в Маскаті після тижневої паузи. Раніше запланована зустріч у Римі була відкладена через те, що міністр закордонних справ Оману, який виступав посередником в обговореннях, назвав "логістичними причинами".

Теги: #переговори #іран #угода #сша

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