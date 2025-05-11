Болтон: Путін ризикує "перебільшити свої можливості" на переговорах щодо України

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що Володимир Путін ризикує "переграти" й погіршити своє становище, далі відмовляючись від тривалого перемир'я на тлі спроб Трампа наблизити завершення російсько-української війни, пише The Hill.

"Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив під час нещодавнього інтерв'ю, що президент Росії Володимир Путін може ризикувати "переоцінити свою гру" з президентом Трампом на тлі переговорів щодо припинення вторгнення Кремля в Україну", - йдеться у матеріалі видання у неділю.

Видання зазначає, що Болтон, стверджує що, незважаючи значний негативний влив західних санкцій на економіку РФ, Путін все ще перебуває в "дуже сильній" політичній позиції. "Але оскільки ця війна затягується, я думаю, що його позиції справді слабшають. Справжнє питання полягає в тому, чи станеться це, враховуючи зусилля Сполучених Штатів та Європи, спрямовані на досягнення припинення вогню між Україною та Росією", – сказав Болтон, якого цитує видання.

"Путін уже отримав багато поступок у своїх прагненнях. Він хоче зберегти територію, захоплену Росією в Україні, але я думаю, що на даний момент він ризикує переоцінити свої можливості з Трампом", – сказав Болтон.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після зустрічі Коаліції охочих в Києві підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

Водночас на пресконференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих про запровадження повного і безумовного припинення вогню з 12 травня терміном на 30 днів та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.