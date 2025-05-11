Інтерфакс-Україна
Події
16:57 11.05.2025

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

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Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 на фронті зафіксовано 67 бойових зіткнень, зокрема 36 – на покровському напрямку; на курському напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з них продовжуються, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони вживають усіх заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 67 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні Генштабу в телеграмі у неділю.

Одну атаку ворога відбили українські поблизу Вовчанська на Харківському напрямку, дві – на лиманському (чотири бої ще тривають), дві – на сіверському (один триває), повідомляє Генштаб.

"На краматорському напрямку українські захисники відбили три штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки, ще одне боєзіткнення наразі триває. На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Озарянівки, Диліївки та Торецька", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що на покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 атак у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак противника.

На новопавлівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону у районах Костянтинополя та Новополя, на оріхівському ЗСУ відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

"На курському напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши чотири КАБ, та здійснив 134 артилерійських обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню", - додали у Генштабі.

Як повідомили аналітики Deepstate, що під час трьох днів так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня росіяни в середньому атакували більше, ніж у квітні. У звіті йдеться, що окупанти провели за три дні 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно. У квітні середньодобова активність складала 155 атак на день. "Майже на всіх ділянках припинення вогню не було. Були одиничні випадки та все", - зазначили у Deepstate.

Теги: #генштаб_зсу #війна #фронт #deepstate

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