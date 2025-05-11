Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік закликав до справедливого і міцного миру в Україні та негайного припинення вогню в Газі зі звільненням заручників, Міністерство закордонних справ України висловило вдячність Папі за увагу до України.

Згадавши про кінець Другої світової війни 80 років тому, Лев XIV процитував Папу Франциска, який засудив кількість конфліктів, що роздирають світ сьогодні, назвавши їх "третьою світовою війною по частинах". "Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу", – зазначив він, закликавши "докласти всіх зусиль для якнайшвидшого досягнення істинного, справедливого і міцного миру".

"Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуті у свої сім'ї... Жодної більше війни", – сказав Лев XIV з балкону базиліки Святого Петра.

Реагуючи на такі слова Папи, Міністерство закордонних справ України у соціальній мережі Х виклало допис зі словами вдячності. "Дякуємо Його Святості за слова про Україну під час Regina Coeli: заклик до справедливого миру, звільнення в'язнів та повернення дітей", - йдеться у повідомленні МЗС.

69-річний Роберт Прево був обраний Папою конклавом на другий день. Призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році, очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу. До карʼєри у Ватикані Прево вів тривалу місіонерська діяльність у Перу.