Інтерфакс-Україна
Події
13:32 11.05.2025

Вночі в низці областей України заморозки

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Вночі в низці областей України заморозки

У західних та північних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях в ніч проти понеділка заморозки, попереджає Укргідрометцентр.

"Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту (I рівень небезпечності, жовтий), у західних та Житомирській областях і у повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Наразі у мережі викладають кадри засніженого Прикарпаття, зокрема Яблуниці на Івано-Франківщині. На горі Піп Іван Чорногірський зранку сніжило, протягом доби випало близько 5 см снігу.

Теги: #попередження #заморозки

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