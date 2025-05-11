Вночі в низці областей України заморозки

У західних та північних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях в ніч проти понеділка заморозки, попереджає Укргідрометцентр.

"Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту (I рівень небезпечності, жовтий), у західних та Житомирській областях і у повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Наразі у мережі викладають кадри засніженого Прикарпаття, зокрема Яблуниці на Івано-Франківщині. На горі Піп Іван Чорногірський зранку сніжило, протягом доби випало близько 5 см снігу.