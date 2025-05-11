Інтерфакс-Україна
Події
10:12 11.05.2025

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

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Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

У ніч на 11 травня 2025 року (із 02:00 11 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений  (без негативних наслідків)", - інформують ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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