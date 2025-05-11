Інтерфакс-Україна
Події
08:07 11.05.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1310 одиниць живої сили та 163 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 8.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, 117 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 55 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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