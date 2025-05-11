Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1310 одиниць живої сили та 163 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 8.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, 117 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 55 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.