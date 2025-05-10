Інтерфакс-Україна
Події
20:33 10.05.2025

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

1 хв читати
Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ обміркує пропозиції України, європейських партнерів та США щодо безумовного припинення вогню на 30 днів, однак має "свою позицію", повідомляє CNN.

"Ми повинні подумати про це. Це нові обставини. Відтак, у нас є своя позиція", - заявив Пєсков.

"Ми бачимо, що Європа протистоїть нам. Європа насправді протистоїть нам дуже відкрито. Ми це відчуваємо", - додав кремлівський речник, наголосивши, що "Росія стійка до тиску".

"Ми відкриті до діалогу. Ми відкриті до спроб врегулювання в Україні. Ми цінуємо посередницькі зусилля. Ми цінуємо їх. Ми дуже вдячні", - заявив Пєсков, а на уточнення кореспондента CNN чи йдеться про зусилля з боку адміністрації Трампа, додав "звичайно, звичайно".

 

 

Теги: #коаліція #пропозиція #реакція #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 10.05.2025
Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

16:56 10.05.2025
Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

09:15 10.05.2025
Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

08:48 10.05.2025
До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

07:05 10.05.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

22:20 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

00:33 07.05.2025
Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

04:25 26.04.2025
США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

ОСТАННЄ

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА