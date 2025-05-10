Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ обміркує пропозиції України, європейських партнерів та США щодо безумовного припинення вогню на 30 днів, однак має "свою позицію", повідомляє CNN.

"Ми повинні подумати про це. Це нові обставини. Відтак, у нас є своя позиція", - заявив Пєсков.

"Ми бачимо, що Європа протистоїть нам. Європа насправді протистоїть нам дуже відкрито. Ми це відчуваємо", - додав кремлівський речник, наголосивши, що "Росія стійка до тиску".

"Ми відкриті до діалогу. Ми відкриті до спроб врегулювання в Україні. Ми цінуємо посередницькі зусилля. Ми цінуємо їх. Ми дуже вдячні", - заявив Пєсков, а на уточнення кореспондента CNN чи йдеться про зусилля з боку адміністрації Трампа, додав "звичайно, звичайно".