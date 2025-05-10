Участь у розмові із закликом до 30-денного припинення війни взяли більше 20 лідерів Коаліції охочих

Більше ніж 20 лідерів Коаліції охочих взяли участь у дзвінку вранці у суботу, на якому закликали Росію до 30-денного безумовного та повного припинення вогню з 12 травня.

"Приєднався до більш ніж 20 лідерів Коаліції охочих, які закликали сьогодні вранці просувати зусилля для забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні. Це починається з 30-денного безумовного припинення вогню і має бути підкріплене постійною, конкретною підтримкою", – написав у соцмережі Х генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Прогрес на шляху до припинення вогню та мирного процесу в Україні на сьогоднішній зустрічі лідерів… Єдність щодо безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. У разі недотримання - хвиля нових санкцій, тісно скоординованих зі США", – у свою чергу відзначив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він відзначив сильне лідерство президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністрів Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск, канцлера Німеччини Фрідріх Мерц та президента України Володимира Зеленського, які разом брали участь у цій розмові у Києві.

"Припинення вогню має бути доповнене механізмом моніторингу та негайно супроводжуватися переговорами щодо мирної угоди. Важливо працювати разом із США", – додав Стубб.

Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Зеленський, Макрон, Мерц, Туск та Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль, повідомив також голова МЗС України Андрій Сибіга.