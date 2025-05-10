Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", - повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", - йдеться у повідомленні.