ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності", екс-президент України Петро Порошенко доправив підрозділам Сил спеціальних операцій (ССО) техніку на суму 30 мільйонів гривень, повідомляється на сайті політичної сили.

Бійці отримали два екскаватори, три мобільних шиномонтажних комплекси, 300 FPV-дронів (з них половина – оптоволоконні), шість РЕБів на автомобілі, зарядні станції, комплекти супутникового зв’язку Starlink та іншу електронну техніку.

"Попри всі перешкоди від влади ми продовжуємо допомагати війську. Щоб нарешті настав мир, а всі батьки нарешті повернулися до дітей. Це мета нашої команди, яку ми наближаємо щодня", – наголосив Порошенко.

Особливий момент передачі стався для хлопчика Романа, чий батько – військовий із позивним "Лютий". Під час попередньої зустрічі з Порошенком Роман розповів, що його татові необхідний екскаватор. Цього разу Порошенко привіз три екскаватори: два для підрозділу "Лютого" та один – для його сина.

"Без логістики та якісних ліній оборони жоден військовослужбовець не піде в бій", – зазначив Порошенко, підкреслюючи важливість інженерної техніки для укріплення позицій. Він також наголосив, що попри труднощі, його команда продовжує допомагати війську, наближаючи мир, коли всі батьки зможуть повернутися до дітей.

Передача техніки стала черговим етапом підтримки українських воїнів.