Фон дер Ляєн: 30-денне припинення вогню має бути реалізоване без жодних попередніх умов, інакше – жорсткі санкції

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що повне і безумовне 30-денне припинення вогню має бути реалізоване без жодних попередніх умов.

"Сьогодні відбулося засідання Коаліції охочих. Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізоване без жодних попередніх умов, щоб прокласти шлях до змістовних мирних переговорів", - написала вона у соцмережі Х у суботу.

Вона заявила про готовність посилити тиск на Росію у разі відмови від цієї пропозиції.

"М'яч тепер на полі Росії. Ми готові продовжувати сильний тиск на Росію і запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню", - заявила президент ЄК.

Вона додала, що справедливий і тривалий мир для України є життєво важливим для безпеки і стабільності на Європейському континенті.