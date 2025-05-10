Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо буде відкинута пропозиція щодо 30-денного припинення вогню, і не виключив прямої розмови з Володимиром Путіним.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна. Путін повинен відповісти на цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю Bild під час візиту у Київ.

ЄС, Велика Британія і США домовилися посилити тиск на Росію, якщо після вихідних не буде досягнуто 30-денного припинення вогню через те, що Путін продовжить відкидати мирні переговори. "Потім послідує масштабне посилення санкцій, і Україні, як і раніше, надаватиметься масштабна допомога. Політично, звичайно, фінансова допомога, але також і військова допомога", - зазначив Мерц.

Він упевнений, що американці підтримають таке посилення. "Ми погодилися запропонувати і вимагати 30-денного припинення вогню протягом періоду, протягом якого також можуть відбутися мирні переговори. А також чіткий сигнал: якщо це не вдасться, США посилять санкції проти Росії", - заявив канцлер

Мерц не виключає прямої розмови з Путіним. "Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край цій війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.