Інтерфакс-Україна
Події
11:56 10.05.2025

Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

2 хв читати
Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо буде відкинута пропозиція щодо 30-денного припинення вогню, і не виключив прямої розмови з Володимиром Путіним.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна. Путін повинен відповісти на цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю Bild під час візиту у Київ.

ЄС, Велика Британія і США домовилися посилити тиск на Росію, якщо після вихідних не буде досягнуто 30-денного припинення вогню через те, що Путін продовжить відкидати мирні переговори. "Потім послідує масштабне посилення санкцій, і Україні, як і раніше, надаватиметься масштабна допомога. Політично, звичайно, фінансова допомога, але також і військова допомога", - зазначив Мерц.

Він упевнений, що американці підтримають таке посилення. "Ми погодилися запропонувати і вимагати 30-денного припинення вогню протягом періоду, протягом якого також можуть відбутися мирні переговори. А також чіткий сигнал: якщо це не вдасться, США посилять санкції проти Росії", - заявив канцлер

Мерц не виключає прямої розмови з Путіним. "Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край цій війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Теги: #мерц #припинення_вогню #санкції_проти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 10.05.2025
ЄС підтримує заклик до 30-денного припинення вогню в Україні - Каллас

ЄС підтримує заклик до 30-денного припинення вогню в Україні - Каллас

10:14 10.05.2025
Мирна угода повинна гарантувати безпеку суверенітету України, історія спостерігає за нами – Макрон

Мирна угода повинна гарантувати безпеку суверенітету України, історія спостерігає за нами – Макрон

09:15 10.05.2025
Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

19:18 09.05.2025
Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

18:34 09.05.2025
Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

16:01 09.05.2025
Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

15:07 09.05.2025
Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

14:41 09.05.2025
Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

14:25 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

ОСТАННЄ

Росія закрила на 12 і 13 травня повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "орешником"

У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Рубіо і Вадефуль обговорили припинення війни в Україні - Держдеп

В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

Армія РФ атакувала дроном Марганецьку громаду Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА