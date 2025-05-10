Інтерфакс-Україна
Події
09:15 10.05.2025

Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

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Для припинення вогню потрібно, щоб США і Захід припинили постачати Україні озброєння, сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Якщо ми говоримо про припинення вогню, то що нам робити з поставками озброєнь, які щодня надходять Україні зі США та європейських країн?" - зазначив він.

За його словами, якщо ці поставки не буде зупинено, то Україна може використати перемир'я для підготовки нових військових і відпочинку тих, хто зараз воює.

Теги: #припинення_вогню #рф

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