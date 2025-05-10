10 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1172 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1172 RUSSIAN AGRESSION

10 травня відзначають Всесвітній день птахів, що мігрують, Міжнародний день арганії, Всесвітній день колажу, Всесвітній день танцю живота, Всесвітній день птахівництва, Всесвітній день Бакфасту, День океану-матері, Всесвітній день господарювання, День довіри своїй інтуїції, Міжнародний день вітряка, Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком, Всесвітній день руху для здоров’я.

Православна церква вшановує святого апостола Симона Зилота.

У Румунії – День монархії.

Всесвітній день птахів, що мігрують

Відзначається щорічно в другу суботу травня та другу суботу жовтня. Започаткований у 2006 р. Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських водоплавних птахів (AEWA), що мігрують, у співпраці з Секретаріатом Конвенції щодо збереження видів-мігрантів диких тварин (Боннська конвенція, CMS).

Міжнародний день арганії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/75/262.

Присвячений підвищенню обізнаності про арганію - дерево, що росте в Марокко і відоме своєю витривалістю та багатогранною корисністю.

Всесвітній день колажу

Щороку, у другу суботу травня, художники та любителі мистецтва з усього світу відзначають Всесвітній день колажу. Ініційований у 2018 році журналом Kolaj Magazine, цей день присвячений мистецтву колажу та його здатності об'єднувати різні елементи для створення нових форм і ідей.

Всесвітній день танцю живота

Щорічно, у другу суботу травня, світ відзначає Всесвітній день танцю живота — свято, присвячене вшануванню цього давнього та виразного танцювального мистецтва.

Всесвітній день птахівництва

Всесвітній день птахівництва відзначається щорічно 10 травня. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість домашніх птахів, таких як кури, качки, індики та гуси, у гарантуванні продовольчої безпеки та економічного розвитку в усьому світі.

Всесвітній день Бакфасту

Всесвітній день Бакфасту, що відзначається у другу суботу травня кожного року, - це свято, присвячене кріпленому вину Бакфаст, настояному на кофеїні. Цей особливий напій, створений ченцями абатства Бакфаст у графстві Девон, Англія, здобув складну репутацію і визнання у всьому світі, що призвело до встановлення власного дня святкування.

День океану-матері

День океану-матері відзначається щорічно 10 травня. Ця подія присвячена визнанню життєво важливої ролі, яку океани відіграють у підтримці життя на Землі, і підвищенню обізнаності про важливість захисту та збереження наших морських ресурсів.

Всесвітній день господарювання

Присвячений визнанню та оцінці роботи професіоналів з управління об’єктами, які відіграють вирішальну роль у гарантуванні безпеки, ефективності та стійкості будівель та інфраструктури. Управління об’єктами охоплює широкий спектр діяльності, включно з технічним обслуговуванням, ремонтом, прибиранням, безпекою та керуванням енергією тощо. Це складна і відповідальна сфера, яка вимагає високого рівня знань, навичок та професіоналізму.

День довіри своїй інтуїції

Щорічно 10 травня відзначається День довіри своїй інтуїції. Це день, який спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам.

Міжнародний день вітряка

Міжнародний день вітряка відзначається у другі вихідні травня кожного року, а в Нідерландах він є національним (народним) святом. Там його почали святкувати на початку 2000-х років. Згодом свято поширилося на інші країни.

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

10 травня – це дата, відома як Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком. Проводиться з 2004 року щорічно.

Всесвітній день руху для здоров’я

10 травня світова спільнота відзначає День руху для здоров'я – щорічна глобальна ініціатива сприяння фізичній активності, що фінансується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) із широким залученням громадських організацій у всьому світі.

Цього дня народилися:

840 років від початку (1185) битви на Каялі – бій руських полків під керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича та його брата Всеволода із військом половецького хана Кончака;

280 років від дня народження Йоганна Антона Гюльденштедта (Ґюльденштедта) (1745−1781), німецького натураліста, лікаря, дослідника флори, фауни та ґрунтів Півдня України;

230 років від дня народження Жака Ніколя Огюстена Тьєррі (1795−1856), французького історика, одного з засновників французької історіографії;

135 років від дня народження Володимира Васильовича Огієвського (1890−1979), українського вченого в галузі радіотехніки, педагога, одного з засновників першої постійно діючої радіостанції в Україні; за іншими даними народився 11.05.1890 р.;

110 років від дня народження Лідії Сильвестрівни Крушельницької (1915−2009), української актриси, співачки, режисерки, театральної діячки (США).

Ще цього дня:

1925 - У Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона;

1940 - Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великої Британії; Німеччина вторглася до Франції, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів; Велика Британія вторглася до Ісландії;

1975 - Американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років);

1993 - У Киргизстані запроваджено національну валюту (сом);

1993 - На вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі;

1995 - У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні;

2006 - Землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни;

2017 - Випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською.

Церковне свято:

Святий апостол Симон Зилот згаданий у списках 12-ти апостолів у Євангелії за Матвієм, Марком, Лукою, а також у Діях Апостолів, проте відомо про нього небагато.

Походив він із Кани Галілейської. У Святому Письмі називається Кананітом і Зилотом, щоб відрізнити його від Симона Петра. Прізвисько Зилот у перекладі з грецької означає "ревнитель", тобто благочестивий чоловік, що ревно дотримується юдейського закону.

Передання іноді ототожнювало його з Симеоном, апостолом із числа 70, "братом Господнім" (сином від першого шлюбу Йосипа), який став другим єпископом Єрусалиму після страти Якова Праведного.

Перше диво, яке створив Спаситель – втілення води у вино – сталося в домі Симона. Під час бенкету для гостей бракувало вина. Тоді Господь на прохання Пресвятої Богоматері перетворив воду на вино. Вражений дивом, Симон усім серцем і душею повірив у Господа Ісуса як обітованого Месію і, покинувши все, пішов за Ним.

У день П’ятидесятниці він прийняв разом із іншими апостолами дар Святого Духа. Святий апостол Симон проповідував вчення Христове в Юдеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За переказами, святий апостол Симон прийняв мученицьку кончину на Чорноморському узбережжі Кавказу, ймовірно, в Абхазії, у другій половині I століття. За іншою версією, він був убитий у Персії. Розповідають про різні версії його страти: одні вважають, що Симон був усічений мечем, інші – живим розпиляний пилкою. Також існує переказ, що його розіп’яли на хресті.

Нині мощі апостола знаходяться під спудом Симоно-Кананітського храму в Новому Афоні, частина мощей знаходиться в Німеччині (у базиліці апостола Андрія Первозванного в Кельні) та Ватикані (в соборі Святого Петра).

Святий апостол Симон Зилот вважається покровителем подружжя-християн, оскільки під час здійснення Таїнства Вінчання читається уривок про шлюб у Кані Галілейській.

Іменини: Симеон, Таїсія.