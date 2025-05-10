Інтерфакс-Україна
Події
03:23 10.05.2025

ЄС вітає зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні

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Європейський союз вітає зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права, заявила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

"Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включаючи Сполучені Штати, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню тривалістю щонайменше 30 днів. Ця пауза у бойових діях може стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створення простору для змістовних переговорів щодо справжнього миру, спрямованого на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру", - сказано в оприлюдненій заяві представниці ЄС.

Каллас зазначила, що як і в минулому, зараз Росія повинна продемонструвати свою готовність досягти миру.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/1920961738117169258

Теги: #мир #єс #зусилля

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