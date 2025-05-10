Інтерфакс-Україна
Події
00:52 10.05.2025

Глава СБУ звільнив з посади працівника СБУ Лойфа після журналістського розслідування - ЗМІ

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Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади, повідомляє видання "Українська правда".

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", - зазначає видання з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Зазначається, що Лойф отримав цю посаду у 2024 році.

"Українська правда" з'ясувала, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/9/7511574/

Теги: #спецслужбовець #сбу #звільнення

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