Інтерфакс-Україна
Події
19:46 09.05.2025

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

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НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ
Фото: ДСНС

У зовнішній обшивці арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС в результаті аварійних робіт після атаки безпілотника в лютому цього року утворилося приблизно 330 отворів, кожен розміром в середньому 30-50 см, повідомив гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їхнього усунення знадобиться чимало часу та коштів", – сказав Гроссі, слова якого наводяться на сайті агентства.

Посилаючись на інформацію, надану команді МАГАТЕ на майданчику ЧАЕС, агентство зазначило, що попередня оцінка фізичної цілісності арки виявила значні пошкодження, наприклад, панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання, ізоляційних матеріалів, а також значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.

Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що пошкоджена внаслідок удару дрона не працює головна кранова система (ГКС) НБК, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів і є однією з головних систем будівлі. Також внаслідок удару дрона та через воду для гасіння пожежі постраждали більшість електричних шаф для різних систем.

"Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними", – вказує МАГАТЕ.

Водночас воно звертає увагу, що, попри збереження функціональності, не працюють системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

"Більш обнадійливим є те, що на ЧАЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару", – резюмувало МАГАТЕ.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Надзвичайну ситуацію на ЧАЕС повністю вдалося ліквідувати лише 7 березня.

 

 

 

 

Теги: #чаес #магате #пошкодження

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