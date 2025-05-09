Інтерфакс-Україна
Події
18:47 09.05.2025

Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

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Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Португалії Луіш Монтенегро підтвердив участь своєї країни в черговій зустрічі Коаліції охочих.

"У цей День Європи та напередодні чергової зустрічі Коаліції охочих, в якій візьмуть участь міністр-державний секретар і закордонних справ, я хотів би підтвердити, що Португалія продовжує підтримувати Україну та український народ на шляху до справедливого і тривалого миру", - написав він в соцмережі Х після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський заявляв, що зустріч Коаліції охочих відбудеться у Києві 10 травня.

Теги: #коаліція_охочих #португалія

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