Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Португалії Луіш Монтенегро підтвердив участь своєї країни в черговій зустрічі Коаліції охочих.

"У цей День Європи та напередодні чергової зустрічі Коаліції охочих, в якій візьмуть участь міністр-державний секретар і закордонних справ, я хотів би підтвердити, що Португалія продовжує підтримувати Україну та український народ на шляху до справедливого і тривалого миру", - написав він в соцмережі Х після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський заявляв, що зустріч Коаліції охочих відбудеться у Києві 10 травня.