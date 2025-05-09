Інтерфакс-Україна
Події
18:41 09.05.2025

Глави МЗС України та Британії обговорили подальші дипломатичні зусилля для досягнення миру

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Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, який перебуває разом з європейськими колегами у Львові, обговорили поточну ситуацію на полі бою та постійні порушення Росією режиму припинення вогню.

"Приємно було зустрітися з моїм британським колегою та другом Девідом Ламмі у Львові. Я вдячний за сьогоднішнє оголошення Великою Британією найбільшого пакету санкцій проти тіньового флоту Росії. Посилення тиску та санкцій на Росію є ключовим для підвищення ціни війни для агресора", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він повідомив, що поінформував Ламмі про поточну ситуацію на полі бою та постійні порушення Росією режиму припинення вогню.

"Ми зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи", - зазначив Сибіга.

Теги: #ламмі #сибіга

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