Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина впевнена, що позиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца по Україні допоможе руху країни до Європейського Союзу.

"Я впевнена, що так. Ми мали контакти з його командою ще до того, як він був обраний на днях канцлером Німеччини", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи допоможе персоналія Мерца руху України до ЄС.

В то й же час, віцепрем'єрка відзначила, що попри різні розбіжності, і попередній канцлер ФРГ Олаф Шольц обрав політику просування України до Євросоюзу.

"Тому, я розраховую на підтримку не менше, ніж була. Але він (Мерц - ІФ-У) має славу реформатора і візіонера, і ми сподіваємося, що це також допоможе нести цей позитив від розширення ЄС, на противагу негативним риторикам", - додала вона.

Як повідомлялося, 9 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на його думку, Україна може стати членом Євросоюзу раніше, аніж членом НАТО.