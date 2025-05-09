Інтерфакс-Україна
Події
18:34 09.05.2025

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

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Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина впевнена, що позиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца по Україні допоможе руху країни до Європейського Союзу.

"Я впевнена, що так. Ми мали контакти з його командою ще до того, як він був обраний на днях канцлером Німеччини", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи допоможе персоналія Мерца руху України до ЄС.

В то й же час, віцепрем'єрка відзначила, що попри різні розбіжності, і попередній канцлер ФРГ Олаф Шольц обрав політику просування України до Євросоюзу.

"Тому, я розраховую на підтримку не менше, ніж була. Але він (Мерц - ІФ-У) має славу реформатора і візіонера, і ми сподіваємося, що це також допоможе нести цей позитив від розширення ЄС, на противагу негативним риторикам", - додала вона.

Як повідомлялося, 9 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на його думку, Україна може стати членом Євросоюзу раніше, аніж членом НАТО.

Теги: #стефанішина #єс #мерц

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