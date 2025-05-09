Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права шляхом примусового переміщення цивільного населення. Йдеться про українців, яких окупанти вивезли з українських територій з початку 2022 року, а також про громадян, яких позбавляли свободи ще з 2014 року, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю силоміць "евакуюють" з рідних домівок під загрозою зброї, позбавляючи їх вибору та надії на повернення! Такі "евакуації" супроводжуються системною ізоляцією людей від зовнішнього світу: в багатьох випадках відбираються засоби зв’язку, обмежується доступ до інформації, навмисно унеможливлюється контакт із рідними", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на ТОТ України люди зазнають незаконних переслідувань за їхню проукраїнську позицію.

"Задокументовані численні випадки катувань, фізичного та психологічного насильства. Окупанти фабрикують кримінальні справи проти українців. Це все – частина репресивної політики, спрямованої на придушення опору, та є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Четверта Женевська конвенція прямо забороняє насильницьке переміщення цивільного населення, тортури, жорстоке, нелюдське або таке поводження, що принижує гідність!", – підкреслив омбудсман.

Окремо Лубінець відзначив, що Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних осіб, які стали жертвами незаконних затримань державою-агресором. Щодо понад 1800 людей наявні підтверджені дані про утримання на території РФ, з яких 880 підтверджено МКЧХ, в тому числі починаючи з 2014 року. Водночас реальна кількість незаконно затриманих цивільних може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації.

"Саме тому, у зв’язку з систематичними порушеннями міжнародного гуманітарного права, яке здійснює РФ, звертаюсь до міжнародної спільноти. Закликаю посилити тиск на РФ – політичний, правовий, санкційний. Долучитися до процесу повернення додому всіх евакуйованих, депортованих цивільних українців, зокрема дітей, а також військовополонених. Посилити місії спостереження і моніторингу, щоб кожен злочин був зафіксований. Сприяти притягненню винних до відповідальності", – закликав Лубінець.

"Акцентую, що порушення норм МГП щодо цивільних мають системний характер. Це – скоординовані злочини і є частиною цілеспрямованої політики держави-агресора! Світ має розуміти: Росія веде загарбницьку війну проти України та української ідентичності", – додав він.