Інтерфакс-Україна
Події
17:27 09.05.2025

Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

2 хв читати

Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права шляхом примусового переміщення цивільного населення. Йдеться про українців, яких окупанти вивезли з українських територій з початку 2022 року, а також про громадян, яких позбавляли свободи ще з 2014 року, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю силоміць "евакуюють" з рідних домівок під загрозою зброї, позбавляючи їх вибору та надії на повернення! Такі "евакуації" супроводжуються системною ізоляцією людей від зовнішнього світу: в багатьох випадках відбираються засоби зв’язку, обмежується доступ до інформації, навмисно унеможливлюється контакт із рідними", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на ТОТ України люди зазнають незаконних переслідувань за їхню проукраїнську позицію.

"Задокументовані численні випадки катувань, фізичного та психологічного насильства. Окупанти фабрикують кримінальні справи проти українців. Це все – частина репресивної політики, спрямованої на придушення опору, та є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Четверта Женевська конвенція прямо забороняє насильницьке переміщення цивільного населення, тортури, жорстоке, нелюдське або таке поводження, що принижує гідність!", – підкреслив омбудсман.

Окремо Лубінець відзначив, що Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних осіб, які стали жертвами незаконних затримань державою-агресором. Щодо понад 1800 людей наявні підтверджені дані про утримання на території РФ, з яких 880 підтверджено МКЧХ, в тому числі починаючи з 2014 року. Водночас реальна кількість незаконно затриманих цивільних може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації.

"Саме тому, у зв’язку з систематичними порушеннями міжнародного гуманітарного права, яке здійснює РФ, звертаюсь до міжнародної спільноти. Закликаю посилити тиск на РФ – політичний, правовий, санкційний. Долучитися до процесу повернення додому всіх евакуйованих, депортованих цивільних українців, зокрема дітей, а також військовополонених. Посилити місії спостереження і моніторингу, щоб кожен злочин був зафіксований. Сприяти притягненню винних до відповідальності", – закликав Лубінець.

"Акцентую, що порушення норм МГП щодо цивільних мають системний характер. Це – скоординовані злочини і є частиною цілеспрямованої політики держави-агресора! Світ має розуміти: Росія веде загарбницьку війну проти України та української ідентичності", – додав він.

Теги: #тот #лубінець #порушення_прав_людини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 02.05.2025
На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

21:38 24.04.2025
Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

18:41 22.04.2025
Єрмак: Вдалося врятувати з ТОТ 18-річного хлопця-сироту

Єрмак: Вдалося врятувати з ТОТ 18-річного хлопця-сироту

18:14 16.04.2025
Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

10:11 12.04.2025
Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

20:18 11.04.2025
З окупованої території вдалося врятувати ще двох українських підлітків – Bring Kids Back UA

З окупованої території вдалося врятувати ще двох українських підлітків – Bring Kids Back UA

22:03 10.04.2025
Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

09:46 10.04.2025
МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

07:30 08.04.2025
Чотирирічну дівчинку повернули з ТОТ в Україну

Чотирирічну дівчинку повернули з ТОТ в Україну

23:38 07.04.2025
Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

ВАЖЛИВЕ

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

ОСТАННЄ

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим

Кабмін розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях

Генштаб ЗСУ: Українські сили на Курщині станом на 16:00 відбили три атак росіян, ще чотири бої тривають

Генштаб ЗСУ: на покровському та новопавлівському напрямках з початку доби ворог здійснив по 18 атак

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

Кабмін затвердив угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти

Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА