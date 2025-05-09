Інтерфакс-Україна
Події
17:18 09.05.2025

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

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Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Стартувала освітньо-інформаційна платформа для жителів тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, повідомляє  Міністерство освіти і науки України.

"На платформі зібрано актуальну інформацію про можливості української освіти — незалежно від місця перебування. Вона також буде корисною жителям інших тимчасово окупованих територій. На сайті www.crimea-ed.org зібрані матеріали для дітей, батьків і педагогів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що на платформі можна знайти: інформацію про здобуття загальної середньої, професійної та вищої освіти для учнів із тимчасово окупованих територій (ТОТ); доступ до навчальних програм і онлайн-курсів; ресурси для вивчення української та кримськотатарської мов.

"Платформа є динамічною: її розділи постійно оновлюють відповідно до змін у законодавстві, державній політиці та рекомендацій уповноважених органів. Команда проєкту регулярно додає нові матеріали, інструкції, актуальні можливості та корисні ресурси", - додали у відомстві.

Зокрема, платформа охоплює 8 основних розділів: доступ до загальної середньої освіти, здобуття професійної освіти, здобуття вищої освіти, навчальні програми та курси, мовні ресурси та підготовка до іспитів, визнання результатів навчання на ТОТ, підвищення кваліфікації, кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.

Відзначається, що проєкт розроблено представництвом президента України в АР Крим спільно з Міносвіти, Державною установою "Український інститут розвитку освіти", ГО "Центр громадянської просвіти "Альменда", Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

Теги: #освітня_платформа #міносвіти #крим

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