Інтерфакс-Україна
Події
17:14 09.05.2025

Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим

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Кабінет міністрів України передбачив положення про повернення у добровільному порядку до державного бюджету одноразової грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, шляхом доповнення порядку новою підставою для позбавлення заявника статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці, а саме: скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутніми осіб.

Також внесено зміни до порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", шляхом доповнення порядку положеннями щодо: не допущення відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені дітей віком до 18 років загиблої (померлої) особи, а також недієздатних членів сім’ї, членів сім’ї, дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги; повернення у добровільному порядку до державного бюджету отримувачами одноразової грошової допомоги фактично отриманих ними сум коштів у разі появи (установлення місця знаходження) осіб; виплати одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю I групи в позачерговому порядку.

Крім того, внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, шляхом доповнення порядку нормою щодо спрямування повернутих одержувачами сум коштів одноразової грошової допомоги, на покриття відповідних витрат в поточному бюджетному році, або перерахування їх до державного бюджету, в залежності від року отримання та повернення таких коштів.

Теги: #кабмін

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