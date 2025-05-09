Кабмін розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях

Кабінет міністрів розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, здійснено розподіл обсягу субвенції у сумі 1 млрд 90 млн 485 тис. грн з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово фізичною підготовкою.

Також здійснено розподіл обсягу субвенції у сумі 194 млн 86 тис. грн на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Крім того, здійснено розподіл залишку коштів спеціального фонду державного бюджету Міністерству освіти і науки на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища в обсязі 46 млн 350 тис. грн.