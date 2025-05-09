Інтерфакс-Україна
Події
14:41 09.05.2025

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

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Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас анонсувала прийняття 17-го пакету санкцій проти РФ протягом місяця.

"Росія не виявляє інтересу до миру, тоді як Україна вже понад два місяці тому заявила та погодилася на безумовне припинення вогню. Тому може бути лише одна відповідь: дійсно змусити Росію також хотіти миру. Це означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зміцнити Україну, щоб вона могла захистити себе. Тож цього тижня ми запропонували 17-й пакет санкцій і сподіваємося прийняти його в Раді з питань закордонних справ цього місяця", - сказала Каллас на брифінгу у Львові в п'ятницю.

Теги: #каллас #санкції_проти_рф

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