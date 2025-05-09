Інтерфакс-Україна
Події
14:17 09.05.2025

З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

1 хв читати
З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга
Фото: МЗС України

З України у п’ятницю, 9 травня, буде надіслано сигнал Володимиру Путіну щодо незворотності покарання за злочин агресії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні, в тому числі, окрім інших важливих досягнень нашої зустрічі, буде ще один конкретний сигнал з України: скільки б ти себе не вважав так званим переможцем - покарання незворотнє. Сьогодні буде дано політичний старт завершенню створення Спеціального трибуналу за злочин агресії", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові, де зібралися 35 іноземних делегацій на День Європи.

Сибіга зазначив, що центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення до відповідальності російських злочинців виступатиме Рада Європи, за повної підтримки європейських країн.

"У нас є група країн, близько 40 (Core Group - ІФ-У), які віддані справедливості. І неможливо уявити собі справедливий довготривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців, без справедливості", - зазначив глава МЗС.

Теги: #спецтрибунал #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 09.05.2025
Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

15:36 09.05.2025
Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

15:19 09.05.2025
Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

15:02 09.05.2025
Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

14:57 09.05.2025
Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

14:45 09.05.2025
Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

14:25 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

22:02 08.05.2025
Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

14:08 07.05.2025
МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

ОСТАННЄ

Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА