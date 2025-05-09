З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

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З України у п’ятницю, 9 травня, буде надіслано сигнал Володимиру Путіну щодо незворотності покарання за злочин агресії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні, в тому числі, окрім інших важливих досягнень нашої зустрічі, буде ще один конкретний сигнал з України: скільки б ти себе не вважав так званим переможцем - покарання незворотнє. Сьогодні буде дано політичний старт завершенню створення Спеціального трибуналу за злочин агресії", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові, де зібралися 35 іноземних делегацій на День Європи.

Сибіга зазначив, що центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення до відповідальності російських злочинців виступатиме Рада Європи, за повної підтримки європейських країн.

"У нас є група країн, близько 40 (Core Group - ІФ-У), які віддані справедливості. І неможливо уявити собі справедливий довготривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців, без справедливості", - зазначив глава МЗС.