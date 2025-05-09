Шмигаль обговорив з Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті.

"Обговорили розвиток двостороннього стратегічного партнерства, що передбачений сторічною угодою, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вдячні Британії за потужну підтримку в усіх сферах", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі у Львові.

Відзначається, що сторони також торкнулися ситуації на фронті і санкцій проти Росії.

"Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемирʼя. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста. Закликаємо партнерів посилювати тиск на росію, аби примусити її до 30-денного припинення вогню", - розповів Шмигаль.

Також прем'єр подякував за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту РФ.