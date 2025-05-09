Інтерфакс-Україна
Події
13:38 09.05.2025

Шмигаль обговорив з Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті

1 хв читати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті.

"Обговорили розвиток двостороннього стратегічного партнерства, що передбачений сторічною угодою, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вдячні Британії за потужну підтримку в усіх сферах", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі у Львові.

Відзначається, що сторони також торкнулися ситуації на фронті і санкцій проти Росії.

"Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемирʼя. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста. Закликаємо партнерів посилювати тиск на росію, аби примусити її до 30-денного припинення вогню", - розповів Шмигаль.

Також прем'єр подякував за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту РФ. 

Теги: #шмигаль #ламмі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 09.05.2025
Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

10:40 09.05.2025
Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

15:04 08.05.2025
Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

14:50 08.05.2025
Девіс і Шмигаль обговорили впровадження Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Девіс і Шмигаль обговорили впровадження Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

16:32 07.05.2025
Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

16:26 07.05.2025
Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

17:33 06.05.2025
За два роки програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тис. родин - Шмигаль

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тис. родин - Шмигаль

14:08 06.05.2025
Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

12:18 06.05.2025
Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

18:23 02.05.2025
Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

ОСТАННЄ

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

Паліса обговорив з Кубілюсом підвищення обороноздатності України

Міносвіти пояснило, хто з випускників і випускниць 9 і 11 класів отримає свідоцтво з відзнакою

Мерц: 30-денне припинення вогню буде тестом для Путіна

Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА