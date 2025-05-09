Лідери країн-членів JEF обговорили із Зеленським і Трампом перспективи 30-денного припинення вогню: ситуація рухається

Робота над 30-денним припиненням вогню в Україні просувається, повідомив президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками вечері лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) та телефонних розмов з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом.

"Під час вечері лідерів JEF я разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре ініціював телефонні розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відповідно. Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - написав Стубб у соцмережі Х.

У коментарях президент України Володимир Зеленський подякував президенту Фінляндії та очільникам інших країн JEF. "Дякую Вам, Олександре, та всім лідерам JEF за Вашу непохитну підтримку України. Кожні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, щиро цінуються", - написав він.