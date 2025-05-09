11:50 09.05.2025
На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки
Фото: Unsplash
Грози очікуються в другій половині дня 9 травня в південно-східній частині України, повідомляє Укргідрометцентр.
Крім того, вночі 10 травня у західних та Житомирській областях, а 11 травня в північно-східній частині України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.
У зв'язку з цими небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).