Інтерфакс-Україна
Події
11:50 09.05.2025

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

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На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки
Фото: Unsplash

Грози очікуються в другій половині дня 9 травня в південно-східній частині України, повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, вночі 10 травня у західних та Житомирській областях, а 11 травня в північно-східній частині України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.

У зв'язку з цими небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #попередження #грози #заморозки #укргідрометцентр

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