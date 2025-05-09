На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

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Грози очікуються в другій половині дня 9 травня в південно-східній частині України, повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, вночі 10 травня у західних та Житомирській областях, а 11 травня в північно-східній частині України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.

У зв'язку з цими небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).