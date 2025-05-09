Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

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Споживання електроенергії через хмарну погоду з опадами на значній території України зранку п’ятниці зросло майже на 8%, НЕК "Укренерго" просить перенести користування потужними електроприладами на нічні години, після 22:00.

Системний оператор в повідомленні в Телеграм пояснив, що хмарність та дощ знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зумовлює відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Він також вказав, що через сильний дощ та пориви вітру на ранок були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області.

"Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. До кінця доби всіх абонентів мають заживити", – зазначило "Укренерго".