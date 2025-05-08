Інтерфакс-Україна
Події
19:09 08.05.2025

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

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Президент США Дональд Трамп опублікував на у четвер, 8 травня, плакат "Друга світова війна. День перемоги", на якому зображений пам'ятник морським піхотинцям, які встановлюють прапор на горі Сурібаті у ході битви за Іодзіму.

Плакат опублікований на платформі Truth Social та в соцмережі Х.

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Битва за Іодзіму відбулася на тихоокеаньському театрі воєнних дій між військами Японської Імперії та США, який завершився 2 вересня 1945 року. Ця ж дата є офіційним завершенням Другої світової війни. 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини, у США святкується День перемоги у Європі. У всьому світі в цей день згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

В Україні 8 травня відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

Пам'ятник американським морським піхотинцям встановлений на Арлінгтонському національному цвинтарі в США. Його основою стала реальна фотографія, зроблена фотографом Джо Розенталем на горі Сурібаті 23 лютого 1945 року і за яку він отримав Пулітцерівську премію.

 

Теги: #день_перемоги #сша #президент

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