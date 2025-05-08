Інтерфакс-Україна
Події
16:44 08.05.2025

Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

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Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

Охочі взяти участь в національному мультипредметному тесті (НМТ), яким було відмовлено в реєстрації під час основного періоду через недоліки в документах або зазначеній інформації, можуть виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання з 9 до 14 травня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Уважно прочитайте повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, або надання копій не всіх потрібних документів, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства, тощо. Якнайшвидше виправте свої помилки ー і зможете взяти участь в НМТ", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

У Центрі оцінювання звертають увагу, що повторно створювати персонального кабінету не потрібно, а завантажити копії документів, які стали підставою для відмови, доопрацювати інформацію та надіслати їх на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період. 

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

В основний період реєстрації для участі в НМТ 2025 року зареєструвалося 312 тис. вступників.

Теги: #помилки #нмт #документи #реєстрація

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