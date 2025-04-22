На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

Цього року на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалося 312,490 осіб – лише на 18 менше, ніж у попередньому, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Минулого року у нас зареєструвалися на написання НМТ 312,508 осіб. Цього року 312,490 осіб. Отже, на 18 осіб менше. Коли ми говоримо про такі цифри, як 312 тис., то це в межах не те що статистичної похибки, це – фактично ідентичні цифри", – сказав він на брифінгу у вівторок.

Михайло Винницький зазначив, що показники можуть збільшитися вже найближчими днями.

"Насправді ми будемо очікувати, що незабаром у нас іще може бути додаткова реєстрація на НМТ, вона триватиме буквально упродовж цього тижня. І ці цифри можуть збільшитися", – сказав він.