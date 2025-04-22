Інтерфакс-Україна
Події
15:37 22.04.2025

На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

1 хв читати
На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

Цього року на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалося 312,490 осіб – лише на 18 менше, ніж у попередньому, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Минулого року у нас зареєструвалися на написання НМТ 312,508 осіб. Цього року 312,490 осіб. Отже, на 18 осіб менше. Коли ми говоримо про такі цифри, як 312 тис., то це в межах не те що статистичної похибки, це – фактично ідентичні цифри", – сказав він на брифінгу у вівторок.

Михайло Винницький зазначив, що показники можуть збільшитися вже найближчими днями.

"Насправді ми будемо очікувати, що незабаром у нас іще може бути додаткова реєстрація на НМТ, вона триватиме буквально упродовж цього тижня. І ці цифри можуть збільшитися", – сказав він.

Теги: #нмт #реєстрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 11.04.2025
Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

13:55 11.04.2025
В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

09:51 04.04.2025
Завершився основний період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 8 квітня - УЦОЯО

Завершився основний період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 8 квітня - УЦОЯО

18:10 05.03.2025
Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

08:53 28.02.2025
Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

19:42 14.01.2025
У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

19:19 18.12.2024
Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

19:28 26.11.2024
Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

22:05 21.11.2024
На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

10:28 04.11.2024
Кабмін спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців - Мінсоцполітики

Кабмін спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців - Мінсоцполітики

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

Окупанти завдали удару по лікарні в Херсоні, постраждали 4 осіб

В ОП підтвердили візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском

Внаслідок бомбового удару росіян по Запоріжжю загинула людина

ОСТАННЄ

На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

МЗС Франції: запропоноване Путіним "перемир'я" - це маркетингова операція з бомбою в руці

Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 - мер

Фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

Єрмак про удари РФ по Одесі, Харкову, Запоріжжі та Сумах: Це терор заради терору, який має бути зупинено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА