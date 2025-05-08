Інтерфакс-Україна
Події
15:04 08.05.2025

Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

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Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що найближчим часом Україна і США завершать всю технічну роботу щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

"Дякую народним депутатам України за ратифікацію угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Разом ми зробили важливий крок до відновлення нашої економіки, до посилення України, до зростання добробуту людей", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За словами прем'єра, угода надає Україні низку значних можливостей: отримання стратегічного інвестора в особі США; залучення гарантованих інвестиції в найбільш перспективні сектори економіки; прискорення відбудову України та швидше подолаємо руйнівні наслідки війни; одержання сучасних технології для модернізації країни.

У той же час Шмигаль підкреслив, що при цьому природні ресурси України залишаються за Україною, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань. 

"Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами", - додав він.

Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про створення інвестиційного фонду відбудови.

1 травня США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фондувідбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.

Теги: #ратифікація #інвестфонд_відбудови #шмигаль

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