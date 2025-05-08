Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення інвестиційного фонду відбудови.

За законопроєкт №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови за основу та у цілому проголосували 338 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Під час обговорення документу голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") зачитав зміни, які внесені у преамбулу законопроєкту.

"Ця Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем", - говориться в преамбулі.

Пряму трансляцію засідання вів у YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").