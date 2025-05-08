Інтерфакс-Україна
Події
11:38 08.05.2025

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

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Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

Втрати Росії загиблими та пораненими сягають понад 700 тисяч людей, і Кремль все ще досяг жодної своєї стратегічної цілі, заявив голова Військового комітету НАТО у 2021-2025 рр. адмірал Роб Бауер.

"Росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими і загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу", - сказав він під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За його словами, Росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги". Водночас Україні, попри питання з особовим складом, вдається дуже добре відстоювати свої позиції", додав він.

Адмірал закликав до забезпечення справедливого миру для України та продовжувати підтримувати українців, аби поставити Київ "у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться".

"Я думаю, що попри різні погляди, ми маємо погодитися з найголовнішим: ми не можемо погодитися, що якась країна може захоплювати землі іншої країни. Ми не можемо прийняти це як норму. Це щось, з чим ми не можемо погоджуватися, і не будемо це робити. Як ми і дотримувалися цього останні три роки", - сказав він.

Бауер наголосив, що основний принцип - повага до суверенітету і до міжнародно визнаних кордонів. За його словами, необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

Теги: #ksf #ksf2025 #бауер #втрати_ворога #відкрий_україну

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